UE i Islandia liberalizują handel produktami spożywczymi

Trzy umowy gospodarcze UE-Islandia, podpisane we wrześniu 2015 roku, weszły w życie we wtorek. Zapewniają one Unii większy dostęp do islandzkiego rynku produktów rolnych i spożywczych oraz ochronę unijnych produktów regionalnych w tym kraju.