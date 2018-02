Rzecznik KEP: aborcja naprawdę nie jest OK, to życie jest wartością

Aborcja w żadnym przypadku nie jest OK. To życie jest wartością, szczególnie w jego początkowym etapie - napisał w komunikacie przesłanym PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik odnosząc się do proaborcyjnej kampanii pod hasłem "Nie jesteś sama".