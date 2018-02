"Posługując się nowoczesnymi technologiami, chcemy wrócić do spraw dotychczas nierozwikłanych, takich, które nie mogły zostać zakończone z różnych powodów, np. ograniczenia możliwości dowodowych. To, co stanowiło ograniczenie w wykonaniu ekspertyzy, np. z zakresu badań genetycznych czy profilowania DNA kilkanaście lat temu, przestaje być problemem" – powiedziała PAP we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska.

"Intencją i zamysłem jest, aby skorzystać z wiedzy najbardziej doświadczonych prokuratorów Prokuratury Okręgowej, którzy prowadzili najbardziej skomplikowane, wielowątkowe sprawy +najcięższego kalibru+" – powiedziała Biranowska-Sochalska. Wyjaśniła, że chodzi nie tylko o występki przeciwko życiu i zdrowiu, lecz także o sprawy gospodarcze oraz takie, w których sprawcy posługują się internetem i nowoczesnymi technologiami.

"Sprowadza się to do dwóch kategorii: pierwsze to sprawy o charakterze cyberprzestępczym. Druga kategoria to powrót do tzw. spraw niewyjaśnionych, które dzięki nowym technologiom mogą teraz zostać rozwikłane. Chodzi przede wszystkim o ukaranie sprawców tych przestępstw" – dodała Biranowska-Sochalska.

Jak zaznaczyła rzeczniczka prokuratury, trudno jeszcze określić, jak daleko wstecz będą sięgać prokuratorzy ponownie analizujący niewyjaśnione sprawy. Dodała, że ograniczeniem będzie przedawnienie karalności czynu, które np. w przypadku zabójstwa wynosi 30 lat. "Każda niezakończona sprawa, która będzie badana w ramach nowo utworzonego działu, będzie analizowana indywidualnie" – podkreśliła Biranowska-Sochalska.

To pierwsza tego typu komórka w szczecińskiej prokuraturze okręgowej.(PAP)

autor: Elżbieta Bielecka