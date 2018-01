Zwracając się do polskich pielgrzymów w czasie spotkania na placu Świętego Piotra, Franciszek powiedział: "Bracia i siostry, uczestnicząc we mszy świętej, bądźcie uważnymi słuchaczami Bożego słowa. Niech ono was formuje i przemienia. Niech kształtuje życie waszych rodzin, a szczególnie inspiruje wychowanie dzieci i młodzieży".

"Bądźcie głosicielami tego Słowa, gdziekolwiek jesteście. Nie lękajcie się mówić o Bogu, o sprawach wiary, o Kościele. Umacniajcie się wzajemnie w wierze, trwając konsekwentnie w nauce Chrystusa" - wzywał papież.

W katechezie na temat Liturgii Słowa, jako istotnej części mszy, Franciszek mówił wiernym, że w trakcie czytań nie można komentować tego, co dzieje się wokół w kościele.

"Ileż to razy, kiedy trwa lektura Słowa Bożego, słychać komentarze: +Popatrz na tego, popatrz na tamtego+" - zauważył papież. "Czy należy komentować w czasie czytania Słowa Bożego? Nie. Jeśli plotkujesz, nic nie słyszysz" - podkreślił Franciszek w czasie audiencji, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)