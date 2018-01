O obchody przypadającego w tym roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Szczerski był pytany na piątkowej konferencji w Warszawie.

Szczerski powiedział, że w czerwcu, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do Polski przyjadą prezydenci tzw. dziewiątki bukaresztańskiej, czyli państw wschodniej flanki NATO (oprócz Polski to: Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Czechy, Węgry i Bułgaria). "Będziemy to spotkanie, które odbędzie się w czerwcu w Polsce, łączyć także z pewnym wymiarem międzynarodowym obchodów stulecia odzyskania niepodległości" - zaznaczył minister.

Zwrócił uwagę, że w tym roku różne swoje rocznice obchodzą także inne państwa naszego regionu. "Chcemy też uniknąć takiej sytuacji, żebyśmy wzajemnie organizowali obchody swoich rocznic. To, że spotkają się prezydenci naszego regionu tutaj w Warszawie i będą wspólnie obchodzić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, to będzie bardzo ważne wydarzenie także regionalne, międzynarodowe" - ocenił Szczerski.

Dwa tygodnie temu prezydent Duda mówił, że spotkanie "dziewiątki bukaresztańskiej" zaplanowano w celu "koordynacji wysiłków zmierzających do dalszego wzmacniania bezpieczeństwa NATO", tuż przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w Brukseli. "Zależy nam na kontynuacji militarnej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance, jako realnego wzmocnienia naszego potencjału odstraszania i obrony" - mówił prezydent 11 stycznia. (PAP)

autor: Marta Rawicz