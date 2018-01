W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, prokuratura analizuje kwestię delegalizacji stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". "Decyzja ma związek z postępowaniem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w sprawie publicznego propagowania faszyzmu oraz posiadania przedmiotów o takiej symbolice przez tę organizację" - zaznaczyła prok. Bialik.

"Przedmiotem analizy będzie faktyczna działalność stowarzyszenia i zaangażowanych w nie osób, a nie wyłącznie jego statut i inne dokumenty. Celem jest ustalenie, czy organizacja +Duma i Nowoczesność+ odwołuje się w swoich działaniach do metod i praktyk nazizmu, faszyzmu albo innych totalitarnych ideologii. Jeśli potwierdzą to ustalenia dowodowe, prokuratura skieruje do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia" - zaznaczyła prokurator.

Jednocześnie - jak informowała w poniedziałek PK - prokurator generalny zdecydował, że postępowanie prowadzone przez gliwicką prokuraturę zostanie objęte zwierzchnim nadzorem Prokuratury Krajowej. (PAP)