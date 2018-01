K. Morawiecki odniósł się w ten sposób do materiału "Superwizjera" TVN24, który w sobotę ujawnił wyniki swego dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". "+Ołtarzyk+ ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, +Sieg Heil!+. To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Dziennikarzom +Superwizjera+ TVN24 udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje" - tak o materiale "Superwizjera" pisze na swoich stronach internetowych TVN24.

K. Morawiecki w poniedziałek na konferencji prasowej we Wrocławiu powiedział, że sytuacja, w której młodzi ludzie naśladują hitlerowskie gesty i symbole jest smutna, tragiczna i przerażająca. "To świadczy o zamęcie ideowym i moralnym (...) hitlerowcy chcieli rządzić światem i nas Słowian uważali za podludzi, mordowali nas (...). Nie może być zgody na przypominanie hitlerowskiej symboliki, to są znaki, pod którymi naziści chcieli zniszczyć europejską kulturę" - podkreślił K. Morawiecki.

Przekonywał, że nawet jeżeli osoby pokazane w materiale TVN24, to były jednostkowe przypadki, to jest to problem, którego nie można bagatelizować. "Jak to w ogóle jest możliwe, że w młodym pokoleniu Polaków, zdarzają się takie rzeczy?, wydaje mi się, że problem bierze się z ideowych braków; braku tego, co powinno nas łączyć, braku tego, czym mamy oddychać, braku duchowego powietrza" - powiedział K. Morawiecki.

Na nagraniach ukrytą kamerą pokazane są m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera. Materiał pokazuje m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Adolfa Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" i częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił w sobotę Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa ws. publicznego propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego przez organizację "Duma i Nowoczesność".

Szef MSWiA Joachim Brudziński w związku z emisją reportażu "Superwizjera" będzie rozmawiać z szefem policji i prokuratorem krajowym. Minister podkreślił, że w Polsce nie ma przyzwolenia na propagowanie faszystowskiego, komunistycznego lub innego totalitarnego ustroju państwa. Brudziński poinformował ponadto, że rozmawiał z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą na temat "bulwersujących wydarzeń" opublikowanych w programie.(PAP)