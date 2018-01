"Superwizjer" TVN24 ujawnił w sobotę wyniki swego dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". "+Ołtarzyk+ ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, "Sieg Heil!". To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Dziennikarzom "Superwizjera" TVN udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje" - tak o materiale "Superwizjera" pisze na swych stronach internetowych TVN24.

Zdaniem szefowej Nowoczesnej, wyemitowany w sobotę program, nie pozostawił złudzeń, że są w Polsce ludzie, którzy szerzą faszyzm i gloryfikują Adolfa Hitlera. "Nic nie dzieje się bez przyczyny. Od dawna widzimy pewne przyzwolenie i tolerancję ze strony rządzących na zachowania: rasistowskie, ksenofobiczne i nienawiść do innych" - mówiła Lubnauer w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak poinformowała, Nowoczesna złożyła w poniedziałek wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podjęcie działań wobec stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" oraz jego członków, w celu "ochrony porządku konstytucyjnego państwa". Jak wskazano w dokumencie, stowarzyszenie oraz osoby przedstawione w materiale, jako członkowie jego kierownictwa, są zaangażowani w propagowanie treści nazistowskich, a taka aktywność stanowi zagrożenie dla ładu konstytucyjnego państwa.

Nowoczesna zwróciła się też do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o złożenie wniosku o delegalizację stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność".

Partia wnioskuje także do przewodniczącego zarządu powiatu wodzisławskiego Ireneusza Serwotki, aby jako organ nadzorujący, złożył do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Wodzisławiu Śląskim.

Nowoczesna złożyła także wniosek do przewodniczącego komitetu ds. pożytku publicznego Piotra Glińskiego o przeprowadzenie kontroli działalności stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność". Według Nowoczesnej, stowarzyszenie powinno utracić statut organizacji pożytku publicznego.

"Oczywiście weźmiemy również czynny udział w informacji bieżącej na posiedzeniu Sejmu" - zapowiedziała Lubnauer. Wniosek do marszałka Sejmu o rozszerzenia porządku obrad Sejmu o informację szefa MSWiA na temat ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitaryzmu, m.in. na temat stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność, złożył klub PiS.

Szefowa Nowoczesnej zaapelowała do wszystkich sił demokratycznych o stworzenie wspólnego frontu przeciwko szerzeniu nienawiści. Lubnauer zaproponowała też przeprowadzenie lekcji nt. skutków faszyzmu w polskich szkołach. "Na propagowanie treści faszystowskich nie można się godzić" - tłumaczyła. "Dość szerzeniu nienawiści, dość szerzeniu ksenofobii, dość faszyzmowi. Wszyscy musimy się zjednoczyć przeciwko takim działaniu" - apelowała. (PAP)

autor: Aleksandra Rebelińska