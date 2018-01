Na pytanie dziennikarzy, czy Polska zgodziłaby się na podniesienie podatków UE, jako sposobu na załatanie dziury po brexicie, minister Kwieciński powiedział: "Trwają rozmowy jak ma wyglądać nowa perspektywa, jak finansować dotychczasowe priorytety, w tym te dla nas najważniejsze - czyli politykę spójności i wspólną politykę rolną oraz te nowe priorytety, które się pojawiły".

Kwieciński zauważył, że po wyjściu z UE Wielkiej Brytanii, drugiej po Niemczech największej europejskiej gospodarki, z której do budżetu UE wpływało rocznie 10-12 mld euro powstała poważna dziura.

"Trwają rozmowy, jak ten ubytek sfinansować mając na myśli priorytety już te istniejące, jak i nowe" - wskazał.

Jak podkreślił, Polska w tych rozmowach uczestniczy. "Przygotowujemy stanowisko w tej sprawie, współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej z innymi krajami" - wyjaśnił.

Na pytanie o to, czy sposobem na uzupełnienie luki po brexicie mógłby być podatek od transakcji finansowych minister Kwieciński powiedział, że "warto się zastanowić nad nowymi formami finansowania budżetu UE".

"Była taka próba podjęta w poprzedniej perspektywie finansowej, ale była nieskuteczna" - przypomniał Kwieciński. I dodał: "Z racji brexitu i nowych wyzwań warto się nad tym zastanowić (podatkiem od transakcji finansowych - PAP)" - powiedział Kwieciński.

Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej KE Jean-Claude'em Junckerem powiedział, że bardzo ucieszył się z tego, co Juncker mówił, że trzeba wzmocnić budżet UE, również przez własne środki. "Tutaj wyraziłem nasze otwarcie co do podatku od transakcji finansowych (FTT) - powiedział premier.