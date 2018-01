Rekonstrukcja rządu gotowa. Wniosek trafił do prezydenta

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki podpisał wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie i powołanie ministrów. - Wręczyłem dokument szefowej Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.