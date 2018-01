Szymański był pytany w programie Onet Rano, czy Polexit jest realnym scenariuszem. - Jest to całkowite science fiction. PiS nigdy nie przyłoży ręki do takiego scenariusza, ponieważ nie rozwiązuje on żadnego problemu, a stwarza nowe - odparł wiceminister.

Ocenił, że obecnie w relacjach Polski z UE "mamy do czynienia z barwnymi, spektakularnymi napięciami politycznymi". Wyraził nadzieję, że "niebawem, dzięki wyobraźni politycznej wszystkich" ich nie będzie.

Szymański pytany, czy stanowisko rządu na temat ewentualnego Polexitu nie zmieni się w skutek polityki prowadzonej przez UE wobec Polski, ocenił, że "nierozsądna, zbyt konfrontacyjna polityka Brukseli, może prowokować reakcje sceptyczne". Podkreślił, że rząd chciałby tego uniknąć.

Przypomniał, że obecnie większość Polaków opowiada się za członkostwem Polski w UE. Oświadczył, że Prawo i Sprawiedliwość podziela ten pogląd i nie zamierza go zmienić.

"Będziemy się starali, żeby integracja europejska była komfortowym miejscem dla Polaków i polskich interesów. Oczekujemy zrozumienia tego stanowiska po stronie Brukseli" - dodał wiceminister spraw zagranicznych.