Głównym celem władz Będzina jest dbanie o dobre warunki do życia w bezpiecznym i zadbanym mieście. Robimy wszystko, aby usługi świadczone przez urzędników reprezentowały poziom adekwatny do oczekiwań mieszkańców. Ich sprawna i kompetentna obsługa oraz otwartość na problemy wpływają na pozytywne postrzeganie pracowników urzędu miejskiego. Cele te osiągamy poprzez wdrożone standardy oraz wykorzystując nowoczesne narzędzia. W ubiegłym roku przystąpiliśmy do projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”, którego celem jest poprawa jakości i efektywności świadczonych usług oraz procesów administracyjnych. Obejmie on wdrożenie zintegrowanego systemu cyfrowych usług publicznych poprzez modernizację systemu informatycznego urzędu. Służy on przyjmowaniu i realizacji spraw drogą elektroniczną, co zwiększa dostęp mieszkańców do cyfrowych usług publicznych. W ramach tego przedsięwzięcia w sumie zostanie wdrożonych 28 e-usług.

W mieście w ostatnim czasie powstało sześć Stref Aktywności Rodzinnej, skatepark, pumptrack, czyli rowerowy tor przeszkód i wodny plac zabaw. Najświeższą inwestycją jest miejska bawialnia, którą odwiedzają chętnie najmłodsi mieszkańcy. Kolejną będzie wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa wraz z zagospodarowaniem bulwarów nad Czarną Przemszą. Hala umożliwi udział w wydarzeniach sportowo-artystycznych ok. 2,5 tys. osób. W obiekcie można Będzie rozgrywać mecze siatkówki, piłki ręcznej czy koszykówki.



