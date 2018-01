Stan nadzwyczajny ma zezwalać siłom bezpieczeństwa na "podjęcie kroków koniecznych do stawienia czoła niebezpieczeństwom i finansowaniu terroryzmu oraz koniecznych do zagwarantowania bezpieczeństwa we wszystkich częściach kraju" - podała agencja MENA.

Przedłużenie stanu wyjątkowego nastąpi z dniem 13 stycznia; wcześniej był przedłużany na początku lipca i w październiku.

Stan wyjątkowy daje egipskiemu wojsku i policji dodatkowe uprawnienia mające ułatwić im walkę z terroryzmem oraz pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom. Na Północnym Synaju stan wyjątkowy jest utrzymywany bez przerwy od 2014 roku.

W połowie kwietnia prezydent Egiptu zarządził trzymiesięczny stan wyjątkowy po zamachach bombowych na koptyjskie kościoły w mieście Tanta w Delcie Nilu i w Aleksandrii, gdzie zginęło łącznie co najmniej 45 ludzi. Ataki w Niedzielę Palmową przeprowadziło Państwo Islamskie.(PAP)

