"Jestem przekonany, że nie będzie dochodziło do żadnych zmian w najbliższym czasie" - powiedział Kownacki w TVN24, pytany o to, czy szef MON Antoni Macierewicz pozostanie na swoim stanowisku do końca kadencji.

"Jestem przekonany - ponieważ zarówno ministrowi, jak i prezydentowi zależy na bezpieczeństwie państwa polskiego, na rozwoju polskiej armii - to także tutaj dialog i wspólny język znajdzie się" - dodał. "Nie sądzę, żeby cokolwiek się tu wydarzyło" - powtórzył Kownacki.

Na uwagę, że aż 59 proc. Polaków uważa, że obecny szef MON powinien zostać zdymisjonowany, Kownacki podkreślił, że nie sondaże decydują, a „efekty wyborów” i „tego, jak jest oceniany merytorycznie”.

Według Kownackiego "duża część tych ocen jest wynikiem złego PR-u, w świetle którego próbuje się przedstawić ministra Macierewicza".

Według wiceministra innym powodem tej sytuacji jest kwestia "nieświadomości tego, co się dzieje w ministerstwie" części odbiorców oraz kwestia determinacji Macierewicza w przeprowadzeniu zmian, co - zdaniem Kownackiego - pociąga za sobą narażenie się różnym grupom interesów.

"To jest bardzo dobry minister obrony narodowej, w mojej ocenie chyba najlepszy w ciągu tych ostatnich 25 lat" - powiedział o Macierewiczu Kownacki.

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, wszystkie możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów będą znane "w krótkim terminie" po święcie Trzech Króli. (PAP)