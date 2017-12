Pomorskie: Do 5 lat więzienia grozi lekarzowi za próbę dokonania aborcji

Do pięciu lat więzienia grozi 65-letniemu lekarzowi Tomaszowi K., oskarżonemu o to, że w swoim gabinecie we Władysławowie (Pomorskie) usiłował przeprowadzić nielegalną aborcję. Zarzucono mu także poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej pacjentki.