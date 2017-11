Ziobro podkreślił, na konferencji podsumowującej dwulecie rządu, że jego resort realizuje zadania, które "zmierzają do tego, by uczynić Polskę krajem bardziej sprawiedliwym". - Państwem, w którym prawo jest równe wobec wszystkich i które gwarantuje bezpieczeństwo prawne i opiekę tak, jak wymagają tego standardy nowoczesnego państwa prawa - zaznaczył szef MS.

Oświadczył, że jego ministerstwo ma w tej sprawie jeszcze "bardzo wiele" do zrobienia. - Ale zrobiliśmy naprawdę już bardzo, bardzo dużo - przekonywał Ziobro. Uzasadniał to m.in. tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało największą ilość - w całym rządzie - aktów normatywnych. - Jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o legislację - wskazał minister.

Jak mówił, resort skupia się też na działaniach prokuratury w walce z "brutalną" przestępczością, z przestępczością zorganizowaną oraz "VAT-owską i aferalną", m.in. wyłudzającą kamienice w Warszawie i innych miastach. Według niego, obecnie prokuratura pracuje "zupełnie inaczej". - Podobnie, jak i całą parą pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - dodał.

Szef MS stwierdził również, że jego resort ma "wiele braków do nadrobienia". - Mamy przed sobą wiele ambitnych planów, które chcielibyśmy urzeczywistnić - zaznaczył Ziobro.

"Pracujemy nad wprowadzeniem nowych instytucji"

Minister, pytany o dalsze plany resortu sprawiedliwości, zadeklarował, że MS będzie dalej intensywnie pracować i realizować swój program. - Chcemy się zająć, jeżeli chodzi o sądownictwo, usprawnieniem procedur, pracujemy intensywnie nad procedurami cywilną i pewnymi zmianami w jakimś zakresie procedury karnej. Pracujemy nad zmniejszeniem kognicji, czyli zmniejszeniem obciążenia sądów, rozstrzygania pewnych sporów, aby przenieść je do innych organów, żeby sądy mogły szybciej pracować - powiedział minister sprawiedliwości.

- Jeśli chodzi o działanie organów ścigania, pracujemy nad wprowadzeniem nowych instytucji, które pozwolą jeszcze skuteczniej zwalczyć patologie - dodał Ziobro.

Minister zaznaczył, że chce, żeby państwo, poprzez podnoszenie kar pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze, odstraszało od ich popełniania.

- Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o ludzi, o zmianę mentalności, osobistej kultury, podniesienia kompetencji prowadzących prokuratorów, policjantów. To jest praca na lata, ale my nie załamujemy rąk, ale przeciwnie zawijamy rękawy i ciężko pracujemy, o czym świadczy fakt, że w tym resorcie tak wiele tych ustaw już przygotowano - stwierdził Ziobro