W porządku wtorkowych obrad rządu jest projekt uchwały Rady Ministrów ws. przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – CPK.

W poniedziałek pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild mówił: "Koncepcja dotycząca Portu Solidarność jest w jutrzejszym programie obrad Rady Ministrów. Będziemy się nią zajmować. I być może zostanie ona przyjęta".

Jak dodał, "to oznacza, że wszystkie kwestie, które były przedmiotem dyskusji, dojrzały do rozstrzygnięcia politycznego". "Koncepcja nie rozstrzyga kwestii, jaki podmiot będzie budował infrastrukturę kolejową. To jest sprawa otwarta. Nie było to potrzebne do rozstrzygnięcia i do przyjęcia Koncepcji budowy Portu Solidarność. Kwestia jest wciąż otwarta" - powiedział Wild.

Natomiast wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel pytany o to, czy Koncepcja zakłada, kto będzie budował infrastrukturę kolejową do Portu Solidarność, mówił w poniedziałek: "Jest narodowy zarządca infrastruktury kolejowej, posiadający ogromne doświadczenia w budowaniu tejże infrastruktury i trzeba z tych doświadczeń skorzystać. Taka jest nasza ocena". "Nie zakładam, żeby była konieczność powoływania dodatkowych spółek, które zajmowałyby się tym samym, co spółka, która już taką działalność prowadzi" - wskazał. Koncepcji nie ma zapisów dotyczących tego, kto będzie budował komponent kolejowy "i to nam wystarczy" - dodał.

Port lotniczy Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów w powiecie grodziskim.

Pierwszy samolot ma odlecieć z CPK w połowie 2027 r. Przez najbliższe dwa lata mają trwać prace przygotowawcze do tej inwestycji. Koszt budowy CPK wyniesie ok. 31-35 mld zł. Budowa portu lotniczego ma pochłonąć 20 mld zł; rozbudowa węzła kolejowego waha się, zgodnie z szacunkami przyjętymi w studium wykonalności dla kolei dużych prędkości, między 8 a 9 mld zł. Komponent drogowy może zaś kosztować - w zależności od zakresu prac - między 2 a 7 mld zł.