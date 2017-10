Plany zawierały parę przedziwnych scenariuszy, a w co najmniej jednym przypadku wymagało to kontaktu z elementami zorganizowanej przestępczości. Zgodnie z raportem Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) dotyczącym Kuby, rozważano różne scenariusze zabicia dyktatora.

Jeden ze scenariuszy wykorzystywał słabość Castro do nurkowania i zakładał wypełnienie muszli morskiej ładunkami wybuchowymi, a następnie podłożenie jej w rejonie gdzie dyktator lubi nurkować. Muszla miała eksplodować w momencie gdy zostanie ona przez kogoś podniesiona. "Po przeprowadzeniu dochodzenia zostało jednak ustalone, że w Morzu Karaibskim nie ma muszli, która byłaby jednocześnie na tyle atrakcyjna by przyciągnąć uwagę Castro i wystarczająco duża by pomieścić odpowiednią ilość materiałów wybuchowych" - konkluduje w tym wypadku raport.

Następny plan opisany przez portal Washington Examiner także był powiązany z hobby dyktatora, w tym wypadku chciano przekazać mu skażony skafander do nurkowania. "Plan CIA zakładał rozprowadzenie na wewnętrznej stronie skafandra pyłu, który zawiera grzyb wywołujący przewlekłą i poważną chorobę skóry oraz zakażenie aparatu do oddychania pod wodą bakteriami gruźlicy".

W latach 60-tych CIA rozważała wysłanie na wyspę zabójcy, który by namierzył i zabił dyktatora. Z raportu wynika, że ówczesny prokurator generalny i brat prezydenta, Robert Kennedy otrzymał od CIA informację, że agencja zatrudniła pośrednika mającego zaproponować gangsterowi Samowi Giancanie, który był szefem sycylijsko amerykańskiej mafii w Chicago, 150 tys. dolarów w zamian za znalezienie kogoś, kto pojedzie na Kubę i zabije Castro.

Według portalu następny scenariusz zakładał włożenie do jedzenia dyktatora pastylek powodujących zatrucie jadem kiełbasianym. Plan ten nie powiódł się gdyż nie udało się zrekrutować osoby, która podjęłaby się wykonania tego zadania przy tak niewielkiej szansie na przeżycie tej misji bądź ucieczkę z wyspy. Raport wskazuje, że "oficer zajmujący się tą sprawą odnosił wrażanie, że sama CIA wolała użycie tabletek od broni palnej".

Ostatnią opisaną przez portal możliwością był opracowany przez CIA plan stworzenia systemu nagród dla Kubańczyków za schwytanie bądź wyeliminowanie przedstawicieli kubańskich władz. Nagroda za Castro wynosiła jedynie 2 centy, co prawdopodobnie miało dodatkowo urazić dyktatora.

Castro zmarł 25 listopada 2016 roku w wieku 90. lat. Przyczyna śmierci dyktatora nie została podana.

Informacje na temat planów zabójstwa Castro pojawiły się w ujawnionej w czwartek kolejnej partii odtajnionych dokumentów związanych z zamachem na prezydenta Johna F. Kennedy'ego, który został zastrzelony 22 listopada 1963 roku w Dallas w stanie Teksas.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)