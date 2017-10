Według lobbującej na rzecz wzmocnienia kontroli imigracji do Wielkiej Brytanii Migration Watch UK, system zezwoleń na pracę pozwoli znacznie ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających w celu wykonywania pracy, do której wystarczają niskie kwalifikacje.

Organizacja postuluje, by pracownikom o średnich kwalifikacjach (intermediate skills) takim jak murarze i hydraulicy wydawano zezwolenia na pracę na okres dwóch do trzech lat z równoczesnym pobieraniem od ich pracodawców zwiększającej się corocznie opłaty tak, by byli skłonni szkolić dla siebie pracowników brytyjskich. Cudzoziemcy o średnich kwalifikacjach nie mogliby ubiegać się o prawo stałego pobytu ani korzystać z zasiłków socjalnych.

Na obywateli państw UE miałby też zostać rozciągnięty stosowany obecnie wobec Australijczyków, Nowozelandczyków i mieszkańców kilku państw Dalekiego Wschodu system, zezwalający osobom w wieku od 18 do 30 lat na przyjazd do Wielkiej Brytanii i pracowanie tam przez dwa lata, ale bez możliwości przedłużenia tego okresu.

Propozycja Migration Watch różni się od planów brytyjskiego rządu, który według przecieków medialnych rozważał kwoty migracyjne lub ograniczenia w formie wymaganej minimalnej kwoty zarobków.

Oficjalna propozycja rządu ma zostać przedstawiona późną jesienią w formie ogólnej analizy zjawiska i możliwych rozwiązań (tzw. white paper).

Szef brytyjskiej federacji producentów żywności i napojów Ian Wright ostrzegł we wtorek, że po ubiegłorocznym referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej firmy zmagają się z problemami w rekrutacji pracowników spoza Wielkiej Brytanii, którzy nie chcą przyjeżdżać w obliczu niepewności regulacyjnej.

W wywiadzie dla "Huffington Post" Wright zaapelował do rządu o zintensyfikowanie działań mających na celu przekonanie migrantów z Unii Europejskiej, że są mile widziani w Wielkiej Brytanii i ostrzegł, że wiele firm musi funkcjonować w oparciu o mniejszą niż wymagana załogę, co grozi spadkiem produkcji i wpływów podatkowych państwa.

Branża produkcji żywności i napojów jest największym działem brytyjskiego przemysłu z obrotami rocznymi 28,2 mld funtów.

