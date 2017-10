W poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało na Twitterze, że w przyszłym roku przeznaczy rekordową kwotę na program "Senior Plus" oraz że do końca 2017 roku powstanie ok. 260 domów i klubów seniora.

Na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Marzena Okła-Drewnowicz (PO) podkreśliła, że ta rekordowa kwota to jest kwota zaplanowana przez PO w programie wieloletnim jeszcze w 2015 roku.

Według posłanki, środki zaplanowane na ten rok w programie wieloletnim PO wynosiły 60 mln zł, a gdy rządy przejęło PiS ministerstwo przeznaczyło na to tylko 30 mln. "I jak widzimy, nie zamierza tych pieniędzy oddać" - zaznaczyła Okła-Drewnowicz.

W związku z tym PO zaapelowała do ministerstwa rodziny, aby pozostałe 30 mln zł, które były zaplanowane na 2017 r. wróciło do seniorów.

"Liczyliśmy na to, że w tym roku pojawi się te brakujące 30 mln; nie pojawiło się. Tych 30 mln dalej nie ma, czyli nia ma ich w tym roku i nie widzimy ich w przyszłym roku" - zauważyła Okła-Drewnowicz.

W jej ocenie, rozwiązanie problemów seniorów to nie tylko kwestie finansowe. "Ale również kwestie związane z emeryturami, z opieką nad nimi i z ich aktywnością, dlatego nasz program "Polska Seniora" prowadzony przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej jest bardzo szeroki i dotyczy tych wszystkich obszarów" - zaznaczyła.

Projekt programu PO "Polska Seniora" zakłada m.in., że od emerytur nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. Kolejnym rozwiązaniem ma być tzw. czek opiekuńczy, z którego pracujący opiekunowie niesamodzielnych seniorów mogliby finansować opiekę nad nimi. Równocześnie istniałaby możliwość wyboru formy i świadczeniodawcy opieki. Inne założenie projekty to urlop "wytchnieniowy", czyli możliwość finansowania opieki nad niesamodzielnym seniorem, podczas urlopu opiekunów.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem są darmowe szczepienia na grypę dla seniorów, senioralny budżet obywatelski, krajowa karta seniora, karnet aktywizacyjny dla seniora oraz biuro seniora w każdym powiecie i całodobowy telefon zaufania poświęcony tej problematyce.