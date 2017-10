Płużański: wciąż żyjemy w przestrzeni zdominowanej przez komunistów

"Jeśli mówimy o dekomunizacji przestrzeni publicznej, to jest to oczywiście element dekomunizacji szerszej" - powiedział PAP prezes Fundacji "Łączka" Tadeusz Płużański. Jego zdaniem "wciąż żyjemy w przestrzeni zdominowanej przez komunistów". "Najlepszym przykładem jest chyba Pałac Kultury i Nauki w Warszawie - kiedyś im. Józefa Stalina - który góruje nad stolicą" - mówił.

Zaznaczył, że w przestrzeni publicznej zostało "wiele nazw ulic z sowieckimi i komunistycznymi patronami i one muszą zniknąć".

Płużański odniósł się także do kwestii pomników sowieckich bohaterów. Jego zdaniem to pomniki "tzw. wyzwolicieli, którzy de facto byli okupantami i te pomniki też trzeba przenieść albo do muzeów, albo np. do Kozłówki pod Lublinem". Jego zdaniem "to są rzeczy niebywałe, żeby w 2017 r. - tego typu tabliczki czy pomniki straszyły w naszej przestrzeni publicznej".

Według Płużańskiego to nie jest dobry przykład dla młodego pokolenia. "Dlaczego młodzi ludzie, mijając np. pomnik Braterstwa Broni, mają uważać, że sowieccy zbrodniarze to są nasi wyzwoliciele. Albo pomnik Zygmunta Berlinga w Warszawie - to nie był żaden bohater, tylko zdrajca i zbrodniarz, zdrajca polskiej sprawy" - mówił.

Prezes Fundacji "Łączka" podkreślił, że trwa proces eliminowania tych pozostałości z okresu PRL. Jednocześnie zaznaczył, że "to się odbywa wszystko strasznie późno, powinno być przeprowadzone już wiele lat temu, po 1989 r.".

W kwietniu 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę, która nakazuje, by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic. Na zmianę nazw propagujących ustroje totalitarne samorządy miały 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów, tj. do września tego roku. W przypadku niewykonania tego obowiązku sprawą zmian nazw zajmują się wojewodowie, którzy wydadzą zarządzenia zastępcze, nadając nowe - zgodne z duchem ustawy - nazwy. Ma to się stać w terminie trzech miesięcy od dnia 2 września br., czyli do początku grudnia br.

Płużański: wciąż żyjemy w przestrzeni zdominowanej przez komunistów

"Należy się cieszyć i kibicować, żeby też likwidując tego typu patronów czy pomniki, w ich miejsce powstawały godne upamiętnienia" - powiedział. Jak tłumaczył "często jest tak, że likwiduje się ulicę Karola Świerczewskiego, a w miejsce powstaje ulica Truskawkowa czy Poziomkowa. Chyba też nie o to do końca chodzi".

"Mamy wielu polskich bohaterów, wiele wydarzeń związanych z polską historią, które nie są do dzisiaj upamiętnione, więc naturalnym by się wydawało, żeby nie w sposób mechaniczny, ale logiczny zastępować właśnie okupantów, zdrajców, zbrodniarzy, polskimi bohaterami" - podsumował Płużański.