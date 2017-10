Jak poinformowano, list otwarty May zostanie opublikowany na Facebooku, a także przesłany bezpośrednio do ponad 100 tys. osób, które zapisały się na listę wysyłkową brytyjskiego MSW poświęconą zmianom w statusie migrantów.

Brytyjska premier zapowie w tekście m.in., że dotychczasowy system stałej rezydencji zostanie znacząco uproszczony, a obywatele UE będą mieli bezpośredni wpływ na proces jego powstawania, zgłaszając w ramach tzw. grup użytkowników swoje uwagi i komentarze.

May, która weźmie udział w Brukseli w spotkaniu Rady Europejskiej, decydującej m.in. o ocenie dotychczasowych negocjacji ws. wyjścia z Unii Europejskiej, podkreśli także, że porozumienie ws. zagwarantowania wzajemnych praw 3,3 miliona Europejczyków w Wielkiej Brytanii i ponad miliona Brytyjczyków w pozostałych 27 państwach członkowskich jest "na wyciągnięcie ręki".

Szefowa rządu zaznaczy w liście, że ma świadomość, że "wiele osób będzie patrzyło na nas, oczekując dowodu na to, że interes ludzki jest dla nas najważniejszy".

- Chcę zapewnić, że ta kwestia pozostaje priorytetem, jesteśmy zjednoczeni co do głównych zasad i skupimy się w najbliższych tygodniach na doprowadzeniu do umowy, która będzie służyć ludziom w Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej - podkreśli May.

Jednocześnie premier powtórzy po raz kolejny: - Obywatele Unii Europejskiej, którzy zbudowali swoje życie w Wielkiej Brytanii mają ogromny wkład w nasz kraj" i "chcemy, żeby oni i ich rodziny zostali także po opuszczeniu Wspólnoty.

May zapowie także szereg zmian proceduralnych, w tym rezygnację z dotychczasowego wymogu tzw. indywidualnego ubezpieczenia medycznego (Comprehensive Sickness Insurance, CSI), które utrudniało aplikację m.in. studentom lub osobom z nieregularną historią zatrudnienia, a także zobowiąże się do tego, że koszt wyrobienia niezbędnej dokumentacji będzie "tak niski, jak to tylko możliwe".

Z kolei osoby, które już mają certyfikat stałej rezydencji w Wielkiej Brytanii, będą mogły w uproszczony sposób go wymienić na nowy, obowiązujący po wyjściu z Unii Europejskiej. W rozmowie z europejskimi mediami, brytyjski minister ds. Brexitu David Davis powiedział, że konieczne będzie tylko przekazanie aktualnego zdjęcia i dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.

Treść listu May zostanie także przekazana 27 ambasadom unijnych państw członkowskich w Londynie z prośbą o przekazanie swoim obywatelom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

Bezpośrednie zwrócenie się do obywateli UE ma pomóc May w wytworzeniu pozytywnej atmosfery przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej, która oceni dotychczasowy postęp w negocjacjach ws. opuszczenia Wspólnoty. Rządowi w Londynie zależy na możliwie najszybszym przejściu do drugiego etapu rozmów dotyczących przyszłych relacji pomiędzy UE a Wielką Brytanią, a nie jedynie kwestii związanych z procesem separacji.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca br. i opuści Wspólnotę o północy z 29 na 30 marca 2019 roku.