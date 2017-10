Według sondażu przeprowadzonego w dniach od 12 do 16 października br. 46 proc. zarejestrowanych wyborców jest zdania, że media tworzą i rozprzestrzeniają nieprawdziwe informacje o prezydencie, a 37 proc. się z tym nie zgadza.

Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie krytykował media (między innymi stacje NBCNews, CBSNews, CNN, ABC, gazety "The Washington Post" i "New York Times") za ciągłe tworzenie i rozpowszechnianie "fake news".

W zeszłym tygodniu Trump zareagował na materiał NBC (o rzekomych zamiarach prezydenta, by 10-krotnie zwiększyć arsenał nuklearny USA), oskarżając stację o podawanie nieprawdziwych informacji. Amerykański prezydent zaznaczył, że historia została "zmyślona, by go poniżyć", a NBC jest według niego równe CNN. Trump zapytał również, przy jakiej liczbie "fake news", które powstają w NBC oraz innych stacjach, nastanie odpowiedni moment, by zakwestionować posiadanie przez nie licencji na nadawanie. Prezydent stwierdził, że obecna sytuacja jest "zła" dla Ameryki.

Federalna Komisja ds. Komunikacji wymaga posiadania licencji przez niektóre stacje telewizyjne w USA, by mogły one nadawać i nie pobierać opłat od widzów. Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) uważa, iż rząd nie powinien mieć prawa do odbierania licencji na nadawanie koncernom medialnym.

Ankieta została przeprowadzona online na próbie 1 991 Amerykanów.

Z Waszyngtonu Joanna Korycińska (PAP)