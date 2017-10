Szef MON: Doszło do ataku cybernetycznego ze strony Rosji. Odparliśmy go

Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział w piątek, że doszło do kolejnego ataku cybernetycznego ze strony Rosji, i że w Polsce został on odparty. Jak dodał, "to zagrożenie wzrasta z każdym dniem".