Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji śledczej jej członkowie przegłosowali kilka wniosków dowodowych. Wśród nich znalazł się wniosek dotyczy wystąpienia do szefa BOR o przekazanie informacji i dokumentów wytworzonych przez Biuro, w tym b. funkcjonariusza BOR Dariusza Palczewskiego "dotyczących ewentualnych kontaktów lub prób kontaktów osób związanych z grupą Amber Gold i spółką Finroyal z osobami ochranianymi przez BOR".

Ponadto członkowie komisji zdecydowali, że Palczewskiego wezwą na świadka. Jego przesłuchanie - jak wynika z wypowiedzi członków komisji - odbędzie się prawdopodobnie w listopadzie.

Finroyal był parabankiem działającym w czasie funkcjonowania Amber Gold. Według ówczesnych doniesień medialnych obie firmy miały się połączyć.

Komisja zdecydowała też we wtorek, że będzie wnioskować do resortu finansów o informację dotyczącą kontroli przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Skarbowy w Amber Gold w latach 2012-17. Chodzi m.in. o przesłanie takich dokumentów jak: upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, protokoły tych kontroli oraz decyzje podatkowe i odwołania od tych decyzji.

Komisja śledcza zawnioskuje też do prokuratora generalnego o ustalenie, czy w ramach postępowania dotyczącego Amber Gold analizowane były rachunki bankowe firmy Excelo, a jeśli tak, to o przekazanie komisji tych dokumentów. Firma Excelo odpowiadała za reklamę i PR m.in. należących do Amber Gold linii lotniczych OLT Express.

Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji.

W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Express Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe - zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie firma poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r.

Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

Ponadto z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, która bada, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold, wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty. (PAP)

autor: Rafał Białkowski