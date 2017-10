Patryk Jaki dla "w Polityce": Jarosław Kaczyński jest najważniejszym politykiem

Nie mamy wątpliwości, kto jest najważniejszym politykiem i oddajemy królowi, co królewskie. A jest nim Jarosław Kaczyński i nie ma co do tego wątpliwości - powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w rozmowie z portalem "w Polityce".