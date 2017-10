Niemcy: Związkowcy i pracodawcy apelują o szybkie utworzenie nowego rządu

Federacja Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) zaapelowała we wtorek do kanclerz Angeli Merkel o szybkie utworzenie nowego rządu. Wcześniej o to samo apelowały związki pracodawców. Negocjacje w sprawie przyszłej koalicji jeszcze się nie rozpoczęły.