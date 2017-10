Premier na konferencji w trakcie szczytu cyfrowego UE w Tallinie nawiązała do swojej wcześniejszej rozmowy z szefową brytyjskiego rządu. Jak mówiła, rozmowa dotyczyła m.in. propozycji dotyczących Brexitu, które May złożyła podczas wystąpienia w ubiegłym tygodniu we Florencji, a także kwestii pracowników delegowanych.

"Była to kontynuacja mojej rozmowy z panią premier z początku tygodnia, gdy rozmawiałyśmy telefonicznie" - zaznaczyła premier.

Poinformowała, że w czasie spotkania została potwierdzona data konsultacji międzyrządowych - które odbędą się 21 grudnia w Warszawie. Poprzednie polsko-brytyjskie konsultacje odbyły się pod koniec zeszłego roku w Londynie.

W zeszłym tygodniu brytyjska premier wygłosiła we Florencji przemówienie, w którym przedstawiła swoją wizję przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po zaplanowanym na marzec 2019 wyjściu ze Wspólnoty.