Sejm: nowelizacja ustawy o komornikach sądowych - do prezydenta

Nowela ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zakładająca obniżenie opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego do 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia trafi do podpisu do prezydenta. W piątek Sejm przyjął trzy poprawki Senatu do tej noweli.