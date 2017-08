Minister obrony narodowej podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza wręczył weteranom awanse wojskowe. Macierewicz podkreślił, że był to zaszczyt.

"Ale przecież to ci żołnierze Powstania Warszawskiego swoją obecnością, walką, niezmożoną wytrwałością i determinacją nas przez te wszystkie dziesiątki lat awansowali do rangi narodu niepodległego. To oni sprawili, że możemy dzisiaj z podniesionym czołem stanąć naprzeciw wszystkich trudności, że możemy dzisiaj wierzyć, że jest szansa na skuteczną walkę o odbudowę państwa i niepodległości" - mówił szef MON.

Dodał, że trzeba przypomnieć, iż nie było w dziejach Polski i w dziejach Europy, ale - jak mówił - "nie było też chyba w dziejach cywilizacji zachodniej, wydarzenia porównywalnego z Powstaniem Warszawskim".

"Wydarzenia, które można by porównać nie tylko ze względu, choć przede wszystkim, na niebywałą ofiarę krwi, męstwa, odwagi, determinacji, ale i straszliwych kosztów, jakie poniosła Warszawa i naród polski, ale i straszliwych wyrzeczeń, których ciężar odczuwamy po dzień dzisiejszy" - powiedział szef MON.

Dodał, że "nikt nie ma wątpliwości, iż inaczej wyglądałaby historia ostatnich 80 lat, gdyby ta wspaniała młodzież, gdyby to niebywałe pokolenie Polski niepodległej nie zostało tak straszliwie wyniszczone, jak stało się to na skutek zbrodniczej machiny niemieckiej i sowieckiej". Inaczej - dodał - wyglądałaby również Warszawa.