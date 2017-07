W czwartek pasażer jednego z warszawskich autobusów zamieścił w internecie film pokazujący, jak kierowca linii 516 nie chce wpuścić mężczyzny na wózku inwalidzkim, argumentując że "nie ma takiego obowiązku". Pasażerowie autobusu sami pomogli mężczyźnie dostać się do środka, co w konsekwencji doprowadziło do wyproszenia przez kierowcę wszystkich podróżujących.

Incydent za pośrednictwem Twittera skomentowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. "Nie ma zgody na dyskryminację kogokolwiek. Obowiązkiem kierowcy jest pomoc pasażerom w każdej sytuacji" - napisała.

Zareagował Zarząd Transportu Miejskiego. "Taka postawa jest niedopuszczalna, karygodna, oburzająca i nie mieści się w żadnych standardach i normach współżycia społecznego" - powiedział PAP Kamil Migała z zespołu prasowego ZTM.

Jak dodał, kierowcy firmy Arriva odebrano już certyfikat uprawniający do obsługi linii w ramach stołecznej komunikacji miejskiej, organizowanych przez ZTM. Przewoźnik został również wezwany do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec swojego pracownika.

"Serdecznie przepraszamy za całą sytuację, zarówno pasażera poruszającego się na wózku, jak i wszystkich współpasażerów, którzy byli świadkami tego całego, żeby nie powiedzieć, żenującego zajścia" - powiedział Migała.

Jak zaznaczył, tego typu incydenty nie zdarzają się często. "Mamy nadzieję, że ta sytuacja chociażby w kontekście tego, że została tak bardzo nagłośniona przez media, że to również przyczyni się do tego, że jakikolwiek kierowca wykonujący pracę na rzecz ZTM, naprawdę 10 razy się zastanowi zanim przyjdzie mu do głowy zachować się w podobny sposób" - powiedział.