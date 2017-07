W czwartek Sejm odrzucił projekt uchwały, zgodnie z którą referendum ws. reformy edukacji miałoby się odbyć 17 września, co oznacza, że referendum nie będzie. Przeciwko przeprowadzeniu referendum głosowali posłowie PiS i koła Wolni i Solidarni. Posłowie z PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, PSL oraz z kół Unia Europejskich Demokratów i Republikanie głosowali za przeprowadzeniem referendum.

"Komitet referendalny spotkał się dziś w prawie pełnym składzie, a to oznacza, że w dalszym ciągu funkcjonujemy, w dalszym ciągu działamy" - powiedział przewodniczący obywatelskiego komitetu inicjatywy referendalnej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz na konferencji prasowej w piątek.

"Wczoraj polska szkoła przegrała, przegrały polskie dzieci, polscy uczniowie, nauczyciele (...). Ulegliśmy większości arytmetycznej polskiego Sejmu, ale także otrzymaliśmy bardzo dobrą lekcję hipokryzji, obłudy, zakłamania ze strony ministra edukacji narodowej, ze strony rządu i większości parlamentarnej" - ocenił.

Zapowiedział manifestację na 4 września - dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

"Komitet referendalny działa nadal i nadal będzie to inicjatywa, w której obywatele, organizacje pozarządowe, koalicja +Nie dla chaosu w szkole+ i +Rodzice przeciwko reformie edukacji+ będą odgrywać znaczącą rolę. Oczywiście będziemy też współpracować z politykami, bo to oni są naszymi reprezentantami i reprezentantkami w Sejmie. Będziemy prosić ich o pomoc nie zapominając o naszych dzieciach i o tym, że ta reforma im najbardziej szkodzi" - zapewniała Dorota Łoboda z ruchu "Rodzice przeciwko reformie edukacji".

"Nie poddajemy się i zrobimy wszystko, żeby niwelować fatalne skutki (reformy), żeby nagłaśniać to, co jest złe w tej reformie, ale także, żeby nie pozostawić rodziców i dzieci samych sobie, żeby wiedzieli, że mają pomoc, że będzie plan na naprawienie polskiej edukacji. +Dobra zmiana+ kiedyś skończy i wtedy będzie czas na lepszą szkołę" - powiedziała Łoboda.

Urszula Augustyn (PO) przypomniała, że w komitecie referendalnym jest cała zjednoczona opozycja: PO, Nowoczesna i PSL, ale jest także opozycja pozaparlamentarna. "Bez względu na to, w jaki sposób okłamują nas rządzący, w jaki sposób starają się wpłynąć na to, co będziemy robili, nie poddamy się. Interesem nas wszystkich jest dobrze wyedukowane społeczeństwo" - powiedziała.

"Reforma nie zabezpiecza losu tych, których najbardziej dotknie" - oceniła Agnieszka Dziemiadowicz-Bąk z partii "Razem". "Musimy jako partie polityczne i organizacje społeczne, zadbać o to, by żaden uczeń, żadna uczennica, która doświadczy złych skutków reformy nie pozostała bez pomocy i wsparcia. Dlatego tak ważne będą działania polegające na monitoringu i zbieraniu informacji o wszystkich nadużyciach, o wszystkich złych skutkach (...), jak i wszystkie akcje sprzeciwu" - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Joanna Schmidt (Nowoczesna) zapowiedziała, że opozycja parlamentarna będzie na sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wzywać MEN do przedstawiania bieżących raportów na temat wdrażania reformy edukacji. "Będziemy też zapraszać samorządowców z całej Polski, by przekazywali dane komisji" - dodała.

Pomysłodawcą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji był ZNP, a w skład komitetu wspierającego inicjatywę weszli przedstawiciele partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych, w tym ruchów rodzicielskich. Pytanie referendalne, które chcieli zadać obywatelom autorzy wniosku, brzmiało: "Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?". Pod wnioskiem obywatelskim zebrano ponad 910 tys. podpisów obywateli popierających tę inicjatywę.

Zgodnie z reformą edukacji, w miejsce obecnych pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja zostaną zlikwidowane. Reforma oświaty rozpocznie się od nowego roku szkolnego, czyli od roku szkolnego 2017/2018.

Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. Uczniowie, którzy w czerwcu skończyli VI klasę szkoły podstawowej otrzymali świadectwa promocyjne do klasy VII.

W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.