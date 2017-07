Jak wyjaśniła, spotkanie to kontynuacja konsultacji "w ramach sztabu kryzysowego opozycji", wynikającego m.in. z procedowania nad projektami ustaw dot. reformy sądownictwa, w tym projektem o SN.

Informacje o spotkaniu potwierdził też PAP Jan Grabiec (PO). "Koordynujemy działania związane z kryzysem parlamentarnym, wywołanym przez działania PiS w sprawie SN" - powiedział.

Marek Sawicki PSL powiedział PAP, że także on najprawdopodobniej weźmie udział w spotkaniu opozycji.

"Co tu można ustalać, problem polega na tym, że jeśli obywatele się nie włączą, to arytmetyka w Sejmie jest taka, jaka jest. Widać wyraźnie, że PiS ma głęboko w poważaniu i opinię publiczną i ekspertów - idą jak walec i robią to, co chcą. Zmieniają ustrój i konstytucję nie mając większości konstytucyjnej" - powiedział.

Dodał, że opozycja może "mówić, sygnalizować". "Jeśli jednak ludzie nie przyjdą pod Sejm w czwartek, piątek i to w ilości powyżej 50 tys. PiS się nie cofnie" - ocenił.

Rano odbyły się posiedzenia klubów opozycyjnych.