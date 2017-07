Jego zdaniem, sędziów do KRS powinien wybierać sejm większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów. Dodał, że Kukiz’15 już wcześniej opowiadał się za takim rozwiązaniem.

"Sędziowie przestaną być polityczni, kiedy dwoma trzecimi albo trzema piątymi głosów będą wybierani przez Sejm, bo dopiero wtedy będą mieli mandat różnych ugrupowań politycznych. Trzeba będzie wtedy konsensusu, żeby sędziego wybrać i będzie miał on mandat, żeby reprezentować nas wszystkich" – przekonywał pos. Jakubiak.

Poseł Kukiz’15 dodał, że większością kwalifikowaną powinno się również wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego - bądź mogliby być oni wybierani przez społeczeństwo. W jego ocenie tacy sędziowie mieliby wtedy mandat społeczny lub większości kwalifikowanej.

"Jeśli chodzi o demokrację to nie ma powodu do budowania takiej dramaturgii + zapewne pod media, nie tylko polskie" - uznał Jakubiak. Jak ocenił, manifestacja przed Sejmem to "rozróba na zasadzie, że może uda się nam wyprowadzić na ulicę 2 miliony ludzi". Według Jakubiaka, podburzanie ludzi przeciwko innym ludziom jest niebezpieczne. "Drażni mnie jak ktoś mówi, że już opony powinny płonąć. Należy przede wszystkim rozwijać się gospodarczo" - zauważył.

Poseł Kukiz’15 uznał za "przerażające", że partie opozycyjne nawet kiedy krzyczą, że się połączą, to tego nie robią. "To absolutnie nie wchodzi w grę, jedynie zwalczają się nawzajem i taka mamy opozycję. Jarosław Kaczyński powinien się cieszyć, że ma taką opozycję niemerytoryczną" - dodał. (PAP)