Dominujący wśród egipskich chrześcijan Kościół koptyjski zawiesił działalność kierując się informacjami i zaleceniami ze strony MSW Egiptu, które od czasu zamachów na chrześcijańskie katedry dokonanych w Niedzielę Palmową prowadzi działania przeciwko terrorystom atakującym chrześcijan.

Rzecznik Kościoła koptyjskiego Boles Halim zapewnił, że nie istnieje obecnie zagrożenie konkretnym atakiem terrorystycznym, lecz Kościół wziął pod uwagę "generalną sytuację jeśli chodzi o bezpieczeństwo w kraju".

Kościół katolicki w Egipcie poinformował, że ograniczy się na razie do działalności religijnej wewnątrz obiektów sakralnych.

Od grudnia 2016 roku dżihadystyczne Państwo Islamskie przyznało się do serii zamachów na wiernych Kościoła koptyjskiego dokonanych w różnych punktach na północy i w centrum Egiptu. Straciło w nich życie ponad 100 osób.

11 grudnia zamachowiec wszedł podczas mszy świętej z ładunkiem wybuchowym do kościoła Św. Piotra znajdującego się nieopodal katedry koptyjskiej w Kairze i zabił co najmniej 30 osób. W większości były to kobiety i dzieci.

W Niedzielę Palmową 9 kwietnia doszło do dwóch samobójczych zamachów. w których zginęło co najmniej 46 osób. Dżihadyści wysadzili się w powietrze w katedrze św. Jerzego w mieście Tanta, w delcie Nilu i w katedrze św. Marka w Aleksandrii na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Nie jest to pełna lista dokonanych w ciągu ostatnich miesięcy zamachów na wiernych egipskich Kościołów chrześcijańskich. Koptowie stanowią 10-12 proc. ludności Egiptu.

W odpowiedzi na zamachy, których dokonują dżihadyści przeciwko chrześcijanom rząd Egiptu zadekretował w kwietniu stan wyjątkowy na całym terytorium kraju; na Północnym Synaju jest on utrzymywany bez przerwy od 2014 roku. (PAP)