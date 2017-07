Zapała podkreśla, że wizyta pary książęcej w Polsce będzie miała charakter kurtuazyjny. "Zarówno spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą i jego żoną i inne spotkania, bankiet, który ma temu towarzyszyć, nie będą miały takiego mocnego politycznego ciężaru" - stwierdził.

Jednak w opinii eksperta w polityce nie liczą się wyłącznie mocne słowa, ale także coś, co nazwał "miękkim oddziaływaniem". "Pod tym względem rodzina królewska jest kapitalnym narzędziem, bardzo dobrze wykorzystywanym przez Wielką Brytanię do budowania pozytywnego wizerunku tego kraju, do ocieplania relacji ze swoimi partnerami" - zapewnił politolog.

Zapała wyraził przekonanie, że wizyta pary książęcej jest motywowana chęcią podkreślenia, że dla Wlk. Brytanii Europa jest wciąż ważna. Jest to istotne - zdaniem eksperta - w kontekście tego, że Brytyjczycy wychodzą z Unii Europejskiej.

Politolog zapewnił, że podczas rozmów księcia Williama z prezydentem Andrzejem Dudą nie należy spodziewać się ustaleń dotyczących negocjacji ws. Brexitu. "To wychodzi absolutnie poza konstytucyjne uprawnienia rodziny królewskiej" - stwierdził. Choć jego zdaniem nie znaczy to, że sam fakt wizyty nie wpłynie na te negocjacje. "Wizerunkowo to może odegrać swoją rolę" - wyjaśnił.

"Tego, czego się obawiam, to to, że ta wizyta zostanie sprowadzona - przede wszystkim w polskich, ale może także i w zagranicznych mediach - do swojego rodzaju +celebrity show+" - powiedział dr Bartłomiej Zapała i wyjaśnił, że chodzi na przykład o szczegóły stroju księżnej Kate czy polskiej pierwszej damy. Politolog uważa, że byłoby to spłycenie wymiaru tej wizyty.

Zauważył jednak, że ów wizerunkowy aspekt jest także ciekawy. "Księżna Kate jest już w tej chwili przedstawiana jako ikona stylu, jako kobieta, która buduje swój wizerunek także poprzez to jak wygląda" - przyznał.

Zapała spodziewa się, że podczas wizyty "będziemy mogli usłyszeć wiele ciepłych słów o Polsce, o jej roli w najnowszej historii kontynentu europejskiego, o dobrych i ciepłych relacjach między Polską a Zjednoczonym Królestwem". Ekspert zwrócił także uwagę na gdański etap wizyty. "Wizyta w Europejskim Centrum Solidarności, spotkanie prawdopodobnie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, będą także miały na celu zaakcentowanie tej kluczowej roli, którą nasz kraj odegrał w pokonaniu komunizmu" - powiedział i dodał, że "to może być taki pozytywny sygnał płynący z naszego kraju".

Para książęca przyjedzie do Warszawy w południe w poniedziałek, 17 lipca. W stolicy zostanie podjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Książę William i księżna Kate odwiedzą także Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie w Warszawie, były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof na Pomorzu oraz gdański Długi Targ i Teatr Szekspirowski.

Książę William jest trzeci w linii sukcesji do brytyjskiego tronu po swojej babce Elżbiecie II i ojcu Karolu. Jego dzieci, George i Charlotte, są odpowiednio na czwartym i piątym miejscu.