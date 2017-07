Montesoriańska szkoła w jednej z dzielnic Hagi, zamawiając fotografa, nie zdawała sobie sprawy, że umówiony termin przypada w ważne święto muzułmańskie. Kiedy wyszło to na jaw, nie udało się już zmienić terminu uzgodnionego z fotografem.

Sąd rejonowy w Hadze uznał, że pośrednio doszło do dyskryminacji i naruszenia prawa dzieci do równego traktowania. Zgodnie z werdyktem nie był to przypadek bezpośredniej dyskryminacji na tle religijnym, ponieważ szkoła później zamówiła drugi raz fotografa do zrobienia nieobecnym wcześniej dzieciom zdjęć.

Jednakże władze szkoły nie zaproponowały początkowo żadnego rozwiązania, ani nie chciały przeprosić, czy też przyznać, że postąpiły niewłaściwie - stwierdziła wynajęta przez rodziców prawniczka Laura Zuydgeest - pisze anglojęzyczny portal DutchNews. Dodała, że rodzice planują przekazanie odszkodowania na cele dobroczynne.

"Teraz już mamy czarno na białym, że szkoła musi uwzględniać religię wszystkich dzieci, kiedy oferuje jakieś usługi" - podsumowała.

Nie wiadomo, czy szkoła będzie się odwoływać od wyroku. Jej władze twierdzą, że przeprosiły rodziców - podał Omroep West, regionalny holenderski nadawca publiczny w północnej części prowincji Holandia Południowa, w której leży Haga.