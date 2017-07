Rafalska: Programem 500 plus objętych jest ponad 3,9 mln dzieci

Świadczeniem 500 plus objętych jest ponad 3,9 mln dzieci; takiego wsparcia nie było przez lata - przekonywała w piątek w Sejmie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska w trakcie głosowań nad poprawkami do projektu wprowadzającego zmiany w programie 500 plus.