Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 6,73% r: r w VI



Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wyniosła 47 128 w czerwcu br., czyli o 6,73% więcej niż rok wcześniej oraz o 6,02% więcej niż w maju br., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

"Czerwiec był kolejnym, dwudziestym siódmym już, miesiącem nieprzerwanego wzrostu sprzedaży aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę liczbę rejestracji, był to najlepszy czerwiec w XXI wieku, zarówno pod względem sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, jak i licząc wyłącznie samochody osobowe" - czytamy w komunikacie.

Od początku roku liczba rejestracji zwiększyła się o 14,94% r/r do 276 469 pojazdów.

"Wysoka sprzedaż w czerwcu to, podobnie jak już od dłuższego czasu, zasługa dużej aktywności po stronie klienta instytucjonalnego. Udział firm utrzymuje się na wyjątkowo wysokim poziomie. Tradycyjnie już dla polskiego rynku, to klienci instytucjonalni stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów. W czerwcu kupili oni o prawie 12% więcej samochodów osobowych niż rok wcześniej, a w ciągu sześciu miesięcy 2017 roku zakupy firmowe również wzrosły rok do roku o prawie 20,73%" - czytamy dalej.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w czerwcu 2017 roku zarejestrowano w Polsce 47 128 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 6,73% (+2 971 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 6,02% (+2 676 szt.) więcej niż w maju 2017 roku. Dane skumulowane (276 469 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2017 roku o 14,94% (35 928 szt.), podano także.

"Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wskazują, że w czerwcu 2017 roku zarejestrowano w Polsce 41 766 samochodów osobowych, o 8,29% (+3 197 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 5,15% (+2 045 szt.) więcej niż w maju 2017 roku. Dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży. W sumie dotychczas w 2017 roku zarejestrowano w Polsce 246 947 samochodów osobowych, o 17,17% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+36 194 szt.)" - czytamy również w komunikacie.

W czerwcu 2017 roku zarejestrowano w Polsce 5 362 samochody dostawcze, o 4,04% (-226 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 13,34% (+631 szt.) więcej niż w maju 2017 roku. W sumie, w 2017 roku zarejestrowano w Polsce 29 522 samochodów dostawczych, o 0,89% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, podano również.

(ISBnews)