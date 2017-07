Amerykański prezydent przyleci do stolicy Polski w środę wieczorem. Następnego dnia będzie w Warszawie gościem szczytu krajów Trójmorza. Wezmą w nim udział przywódcy państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, którzy mają m.in. prowadzić rozmowy o współpracy transatlantyckiej w dziedzinie inwestycji rozwojowych.

Przed wylotem Trump napisał na Twitterze, że "przygotowuje się do wyjazdu do Polski, skąd uda się do Niemiec na (szczyt) G20".

W czwartek po południu Trump wygłosi przemówienie na warszawskim Placu Krasińskich. Następnie uda się na szczyt G20 w Hamburgu. (PAP)