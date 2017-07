Bodnar uroczyście otworzył w poniedziałek w Łodzi nowy punkt przyjęć interesantów RPO, w którym mieszkańcy mogą osobiście zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną. W czasie wizyty RPO w Łodzi przeciwko dalszej działalności Bodnara na tym stanowisku protestowało kilkanaście osób. Domagały się dymisji ze sprawowanej funkcji po jego wypowiedzi na temat Holokaustu w telewizyjnym wywiadzie.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że za Holokaust byli odpowiedzialni Niemcy. Musimy pamiętać, że wiele narodów też współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu, w tym także, o czym mówię z ubolewaniem, także naród polski" - powiedział Bodnar w czerwcu na antenie TVP Info.

Przyznał w poniedziałek, że te słowa były "niefortunne" i zaznaczył, że po tej wypowiedzi oficjalnie przeprosił wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni.

"Mówiąc o kwestiach historycznych, miałem na myśli tylko i wyłącznie jednostki. Miałem na myśli szmalcowników. Nikt przecież nie ma wątpliwości dotyczących tego, co działo się w czasie naszej historii. Wszyscy uczymy się tego z podręczników. Jest dla mnie oczywiste, że odpowiedzialność za Holokaust spoczywa na Niemcach" – wyjaśniał.

Dodał, że "obowiązkiem urzędnika państwowego jest przeprosić, jeżeli jego słowa zostały zrozumiałe w sposób nieprawidłowy".

W jego ocenie żądania dymisji są w tej sytuacji "nadmierne".

"W Polsce jest tyle do zrobienia, jeśli chodzi o ochronę praw i wolności obywatelskich, że chciałbym swoją misję dokończyć. Przede mną jeszcze trzy lata kadencji i tak jak do tej pory będę dalej bardzo starannie obywatelom służył i rozwiązywał ich problemy" – podkreślił.

Punkt przyjęć interesantów RPO w Łodzi powstał z inicjatywy biura RPO i łódzkiego magistratu. Jak poinformował Bodnar, podobne jednostki funkcjonują już m.in. w Kielcach, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Słupsku, Częstochowie i chciałby, by do końca jego kadencji działały we wszystkich większych miastach.

"W Łodzi raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek, będzie urzędował w nim prawnik z biura RPO. Będzie on przyjmował interesantów oraz osoby, które są zainteresowane uzyskaniem informacji lub przekazaniem skargi" – wyjaśnił.

Urzędujący w poniedziałek mec. Marcin Mrowicki podkreślił, że łodzianie mogą zgłaszać sprawy, w których dochodzi do rażącego naruszenia praw i wolności, m.in. w postępowaniach karnych, mieszkaniowych, dostępu do świadczeń socjalnych, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz aktów dyskryminacji.

Łódzki punkt RPO mieści się w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 153.