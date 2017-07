Śledztwo w tej sprawie dotyczyło działań kancelarii komorniczej przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście. W sprawie analizowano 37 wątków. W przypadku właściciela kancelarii, komornika Jarosława K., zebrany materiał dowodowy został wyłączony do odrębnego postępowania.

Jak poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, główne zarzuty w akcie oskarżenia przeciwko Michałowi K. to przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków w trakcie prowadzonych przez niego czynności egzekucyjnych.

Michałowi K. oraz jego rodzicom zarzucono też, że działając wspólnie i w porozumieniu udaremnili wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym. Wobec pięciu innych osób, objętych aktem oskarżenia, przedstawiono zarzuty paserstwa i pomocnictwa. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o nabywanie oraz pomoc w zbywaniu pojazdów uzyskanych w toku postępowań komorniczych prowadzonych z naruszeniem prawa.

Akt oskarżenia wobec Michała K. oraz siedmiu innych osób został skierowany do Sądu Rejonowego w Mławie. To tamtejsza prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo po zajęciu przez Michała K. w listopadzie 2014 r. ciągnika rolnika, który nie był dłużnikiem. W 2015 r. postępowanie to, z uwagi na pojawiające się nowe wątki, przejęła płocka Prokuratura Okręgowa.