Ministerstwo spraw zagranicznych Rosji wystosowało w piątek komunikat, w którym oświadczyło, że w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE trwa "zażarta kampania prześladowania parlamentarzystów, którzy są nastawieni na jak najszybszą normalizację współpracy z Rosją w ramach Rady Europy".

Resort dyplomacji ocenił, że "odsunięcie rosyjskich parlamentarzystów od przyszłego zatwierdzenia w ZP RE osób pełniących wysokie funkcje w Radzie (...) postawi pod znakiem zapytania ich (nowo wybranych osób) legitymizację w kontekście całości stosunków Rosji z Radą Europy". Jak oświadczyło MSZ, Rosja podjęła decyzję o zawieszeniu płacenia swojej składki na Radę Europy za bieżący rok.

Jednocześnie resort zapewnił, że "Rosja kontynuuje pełnowartościową pracę w Radzie Europy, włączając w to realizację zobowiązań w ramach konwencji, w których uczestniczy"; Rosja jest członkiem Rady Europy od 1996 roku.

Ze swojej strony Ławrow w rozmowie telefonicznej z Jaglandem poinformował, że Rosja zawiesza wpłacanie składki "do bezwarunkowego przywrócenia w pełnym zakresie pełnomocnictw delegacji" obu izb rosyjskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE.

Po aneksji należącego do Ukrainy Krymu w 2014 roku Rosji odebrano prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentarnym RE. Od tamtego czasu rosyjska delegacja na znak protestu nie uczestniczy w posiedzeniach tego gremium. Przez pewien czas Rosja płaciła składki do budżetu Rady Europy. Na początku czerwca zapowiedziała, że nie przekaże ostatniej tegorocznej transzy, wynoszącej jedną trzecią corocznej składki.

Do tej pory Rosja była jednym z największych płatników do budżetu Rady Europy, obok Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Turcji. Jej składka w 2017 roku powinna była wynieść ok. 33 mln euro, czyli ok. 7 proc. całego budżetu RE.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)