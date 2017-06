"W chwili obecnej nie został wprowadzony żaden stopień alarmowy w Polsce (...). Służby również nie rekomendują wprowadzenia takiego stopnia, uznając, że nie ma informacji o tym, żeby Polska była zagrożona zamachami terrorystycznymi" - powiedział Żaryn. "Zdaniem służb ostatnie zdarzenia na zachodzie Europy również nie powodują konkretnego zagrożenia dla Polski" - dodał.

Jak mówił, zgodnie z ustawą o działaniach terrorystycznych z zeszłego roku, w Polsce istnieją cztery stopnie alarmowe. "Decyzje podejmuje prezes rady ministrów, albo - w sytuacjach nie cierpiących zwłoki - minister spraw wewnętrznych (...) tu też kluczową rolę ma szef ABW, który może kierować rekomendacje do odpowiednich instytucji" - wyjaśnił Żaryn, pytany o odpowiednie procedury.

"W dotychczasowej praktyce mieliśmy wprowadzone prewencyjne stopnie alarmowe na czas organizowania dużych imprez - tj. szczytu NATO lub Światowych Dni Młodzieży" - mówił, dodając, że służby wojskowe na bieżąco przekazują informacje dotyczące zagrożenia instytucjom takim jak premier czy prezydent. "Ścieżka obiegu informacji jest określona na mocy ustaw i jest to obieg zamknięty. Takie raporty są przekazywane nawet kilka razy dziennie, w zależności od potrzeb" - zapewnił.

W ostatnim czasie władze Finlandii wprowadziły drugi podwyższony stopień zagrożenia terroryzmem w 4-stopniowej skali. Również we Francji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po dżihadystycznych zamachach terrorystycznych z listopada 2015 roku w Paryżu. Ma on być przedłużony do 1 listopada. Po ostatnich atakach w Londynie, Theresa May ogłosiła najwyższy, krytyczny stan alarmowy na terenie Wielkiej Brytanii.

Temat ataków terrorystycznych i terrorystów w Europie Zachodniej był m.in. tematem poniedziałkowej sesji Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu, podczas której ministrowie opowiedzieli się za zdecydowaną postawą w walce z terroryzmem w celu ochrony bezpieczeństwa obywateli UE. Wątek zwalczania terroryzmu był również obecny w debacie na temat wsparcia wysiłków irackich, w tym w ramach działań Globalnej Koalicji przeciwko Da’esh.