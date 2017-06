Ukraina: Poroszenko udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych

Poroszenko udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonychźródło: ShutterStock

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko udał się w poniedziałek z roboczą wizytą do Stanów Zjednoczonych – oświadczył jego rzecznik Swiatosław Cehołko. W Kijowie oczekuje się, że we wtorek dojdzie do spotkania Poroszenki z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem.