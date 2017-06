W nowym gabinecie premierem ma już nie być mianowany w styczniu szef rządu Sorin Grindeanu, którego krytykuje się za bilans jego rządów.

"To nie było łatwe zadanie (wycofać poparcie dla Grindeanu) - powiedział lider PSD Liviu Dragnea dziennikarzom. - Być może to jest pierwszy taki przypadek w polityce, kiedy partia ma odwagę prześwietlić swój własny rząd po sześciu miesiącach pracy i podjąć właściwą decyzję". Dodał, że wszyscy ministrowie złożyli dymisje, "a pan Grindeanu nie ma już rządu".

Grindeanu był krytykowany w szeregach zarówno PSD, jak i ALDE za słabe wyniki półrocznych rządów i brak realizacji uzgodnionego przez koalicję programu.

"Z 390 środków przewidzianych w programie rządowym około 260 nie zostało wdrożonych" - powiedział lider ALDE Calin Tariceanu po partyjnej naradzie. ALDE od lat jest sojusznikiem PSD.

Ale Tariceanu potwierdził, że jego partia jest nadal zainteresowana udziałem w koalicji z PSD. Zaznaczył jednak, że obecni ministrowie zawiedli, jeśli chodzi o wprowadzanie rzeczywistych reform m.in. w systemie edukacji i służbie zdrowia. Wcześniej w środę partia zapowiedziała, że wycofuje swoich ministrów z rządu, a także poparcie dla premiera.

Reuters podaje, że Grindeanu, który należy do PSD, powiedział, że nie ma powodu do rezygnacji. Jeśli nie zgodzi się ustąpić, koalicja może go usunąć ze stanowiska w drodze głosowania w parlamencie wotum nieufności i mianowania nowego premiera.

PSD zwyciężyła w wyborach z grudnia ub.r. zdobywając blisko 46 proc. głosów i ma w Izbie Deputowanych 154 z 332 miejsc, a w Senacie - 67 ze 134. ALDE ma 20 posłów i dziewięciu senatorów. Razem obie partie, które dodatkowo wspiera partia mniejszości węgierskiej UDMR, mają potrzebną do rządzenia większość bezwzględną. (PAP)

