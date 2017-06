Rosja: Mężczyzna otworzył ogień do przechodniów, są ofiary śmiertelne

Co najmniej cztery osoby zginęły w sobotę w strzelaninie pod Moskwą, gdy mężczyzna zabarykadował się w prywatnym domu i otworzył ogień do przechodniów. Budynek szturmują funkcjonariusze gwardii narodowej. Trzy osoby ranne zostały przewiezione do szpitala.