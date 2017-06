Brytyjska Policja: Liczba zabitych w zamachu w Londynie wzrosła do 7 osób

Jednocześnie komisarz zaznaczyła, że niezależne od polityków, Wspólne Centrum Analizy Zagrożenia Terrorystycznego (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) "będzie oceniało, czy należy podnieść poziom zagrożenia terrorystycznego"źródło: Associated Press autor zdjęcia: Dominic Lipinski

Szefowa londyńskiej policji metropolitalnej Cressida Dick poinformowała w niedzielę rano, że liczba ofiar śmiertelnych sobotniego zamachu w Londynie wzrosła do co najmniej siedmiu osób, a co najmniej 48 osób pozostaje rannych.