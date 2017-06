Organizowany po raz pierwszy Sopocki Festiwal Finansowy, czyli cykl wydarzeń edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do mieszkańców i gości Sopotu, będzie jedną z imprez towarzyszących Europejskiemu Kongresowi Finansowemu odbywającemu się w tym samym czasie w mieście.

"Stwierdziliśmy, że tematykę finansów szeroko rozumianą należy przybliżać też osobom, które nie zajmują się tym profesjonalnie" - mówi dyrektor festiwalu Marcin Nowicki. "Wiele osób ma jakieś swoje problemy finansowo-prawne, z którymi nie zawsze jest w stanie sobie poradzić; są coraz większe zagrożenia finansowe, jak np. metoda wyłudzania pieniędzy +na wnuczka+" czy też cyberprzestępczość" - wylicza. Według niego wiele osób, zwłaszcza starszych, boi się płacić kartą, bo słyszy o możliwych oszustwach.

Anna Dyksińska z sopockiego urzędu miasta przekonuje, że festiwal jest poświęcony "rozsądnemu wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu", a program przewiduje też porady poświęcone oszczędzaniu energii. "Będzie praktycznie i za darmo" - dodaje.

Nowicki powiedział PAP, że tematyka spotkań była konsultowana ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. "Poprosiliśmy o zrobienie listy spraw, które ich interesują i według tej listy przygotowaliśmy część dedykowaną osobom starszym" – dodał Nowicki.

Zapowiedział, że odbędą się warsztaty z prawnikiem na temat prawa spadkowego i prawa zdrowia oraz pokazy dokonywania bezpiecznych transakcji, zakupów za pomocą karty płatniczej w sklepie lub w sieci. Nowicki powiedział, że porad udzielać będą też specjaliści od ubezpieczeń; będzie mowa o wyborze korzystnej oferty, o tym, jak nie dać się oszukać czy jak uzyskać pełne przysługujące odszkodowanie.

Festiwal ma także być okazją do zobaczenia, jak działają samochody elektryczne. Pokazy aut oraz sposobów ich ładowania odbędą się we wtorek w namiocie na Placu Przyjaciół Sopotu. Tego samego dnia w Państwowej Galerii Sztuki odbędzie się debata "Auta elektryczne na polskich drogach. Jak to zrobić?".

W festiwalowym namiocie codziennie o energooszczędności będzie można porozmawiać z ekspertem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Rzecznik Finansowy i specjaliści z jego biura wyjaśniać będą, jak zrozumieć niejasne często stanowisko instytucji finansowych, co robić, kiedy się z nim nie zgadzamy, na czym polega polubowne rozwiązanie sporu" - mówi Dyksińska. Jej zdaniem ta część festiwalu może być "wyjątkowo ciekawa dla +frankowiczów+, którzy będą mogli porozmawiać o możliwościach uzyskania pomocy Rzecznika w konkretnych sytuacjach".

Sopocki Festiwal Finansowy odbywać się będzie: w Sopotece, Państwowej Galerii Sztuki i w namiocie na Placu Przyjaciół Sopotu, od poniedziałku do środy. Festiwal jest ogólnodostępny, bezpłatny, nie trzeba się rejestrować. Organizatorzy zapewniają, że nie będzie reklamy żadnych produktów. (PAP)