Statystyczny Polak może zjeść w tym roku 30,5 kg mięsa drobiowego

Przewiduje się, że w 2017 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego może osiągnąć poziom 30,5 kg na mieszkańca. Oznaczałoby to wzrost o 3,4 proc. w stosunku do 2016 roku, kiedy to wyniosło 29,5 kg - wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).